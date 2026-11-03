Transportistas activarán «mesas de tarifas»: Estos serán sus planteamientos para precios del pasaje

En los próximos días se activará las «mesas de tarifas y combustibles» para abordar los temas que afectan a los transportistas, informó este martes el presidente de la Federación Unitaria de Transporte de Venezuela, José Enrique Betancourt.

El gremialista confirmó diálogos con el gobierno de Delcy Rodríguez que facilitaron la creación de estas mesas de trabajo. En una entrevista en el programa 2+2 de Unión Radio, Betancourt insistió en la necesidad de un aumento de las tarifas.

«Esas mesas en los próximos días se van a activar para evaluar la situación, algunos dirigentes a través de las redes sociales han venido planteando que 0.25 centavos (de dólar) es insuficiente», expuso el gremialista.

Betancourt precisó que algunos transportistas quieren elevar el pasaje hasta los 75 centavos. «Eso es una decisión que se va a construir esa propuesta, pero en la mesa nacional de tarifa», apuntó.

«La tarifa que pongan es insuficiente porque el problema es que los insumos están 10 veces por encima de la tarifa (…) La flota es decadente porque la tarifa no da para renovación», aseveró.

TRANSPORTISTAS INVITAN A LOS USUARIOS

Los transportistas indicaron que esta situación también afecta a los usuarios del país. En tal sentido, aseguró que en estas mesas participarán distintos sectores y los pasajeros «se les planteará el punto de encuentro».

«Lo que estamos cobrando es insuficiente, no obstante, para eso es la mesa de tarifas nacional y combustible, de tal manera de construir una propuesta sólida», dijo Betancourt, quien alertó de los «costos de los repuestos y lubricantes».

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El gremialista confirmó que se han realizado diálogos con el gobierno para adquirir materiales . «En el planteamiento van los insumos que son necesarios, pero eso es parte de la discusión de la mesa», agregó.