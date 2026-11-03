¿Regular el precio de la carne? Las propuestas de Confagan a las autoridades

El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Confagan), José Agustín Campos, urgió que se implementen medidas para incentivar el apoyo a los productores de carne del país, que a su vez servirían para reducir los precios del consumidor.

«Hay un crecimiento del precio de la carne que en un momento determinado a comienzo de año hubo un nivel especulativo que se vino autorregulando, porque con la caída del poder adquisitivo del venezolano no se podía comprar un kilo de carne sobre 18 dólares, entonces se vino autorregulando, pero debe regularse un poco más», indicó.

En este sentido, destacó una serie de propuestas que ya han puesto sobre la mesa. «Estamos proponiendo una democratización de la proteína que quiere decir que se pudiera montar un programa de comercialización directa del productor al consumidor, para ello se necesitan apoyos institucionales».

Asimismo, propusieron un plan para que el país no dependa únicamente del petróleo, y que se pueda tener un sustento para cuando los precios de los hidrocarburos bajen en el mercado internacional.

«Nosotros hemos propuesto que el 10% de la factura petrolera de hoy se incorpore para el financiamiento del sector agrícola, como una ley incluida en el presupuesto de la República», añadió.

Para finalizar, señaló que en su mayoría el crecimiento que ha tenido el sector ganadero ha sido sin contar con el apoyo directo de las instituciones.

«El mayor activo que tiene Venezuela como país son sus productores agropecuarios, porque él sector agroalimentario se encuentra abastecido, pero con una característica muy importante, que ese abastecimiento es a punta del esfuerzo propio del productor. Por eso yo lo califico como de los activos más importantes. Sin financiamiento, sin maquinaria, sin vialidad agrícola, vemos que los anaqueles están abastecidos en su mayoría con producción nacional, pero si tuviéramos los apoyos de instituciones, Venezuela crecería muchísimo más, se pudiese construir una oferta exportable y viviríamos mejor desde el punto de vista agroalimentario», concluyó.