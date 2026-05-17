¿Transición en marcha? Esto dijo el rector de la UCAB sobre la situación actual del país

El rector de la UCAB, padre Arturo Peraza, consideró este domingo que Venezuela ya está atravesando por un proceso de transición, destacando que lo que se está viendo en materia económica también forma parte de ese procedimiento.

Durante una entrevista con Venevisión, Peraza resaltó que existen elementos que dan cuenta de que el país ya ha entrado en fase de transición.

«Yo creo que la transición es un proceso, y si tú me preguntas, yo creo que estamos en ella. Hay elementos de la transición económica que están ocurriendo en el país en este momento. Hay elementos sociales también que indican procesos de transición», comentó el rector de la UCAB.

¿Ve la Transición cerca? La ve lejana? "Yo creo que la transición es un proceso y si tú me preguntas yo creo que estamos en ella. Hay elementos de la transición económica que están ocurriendo en el país en este momento, hay elementos sociales también que indican procesos de… pic.twitter.com/SamewWZHhr — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 17, 2026

A pesar de que no tiene una «bolita de cristal» —dijo— para saber cuándo van a ocurrir las elecciones, reafirmó su idea de que la transición «tiene un conjunto de elementos complejos que están ocurriendo y deberían ocurrir».

«Creo que las instituciones necesitan mutar en ese proceso de lógica más hegemónica… Que permita mayor nivel de pluralidad sin necesidad de una confrontación», apuntó.

"No tengo una bolita de cristal para saber cuando van a ocurrir las elecciones. Pero si creo que la transición tiene un conjunto de elementos complejos que están ocurriendo y deberían ocurrir. Creo que las instituciones necesitan mutar en ese proceso de lógica más hegemónica como… pic.twitter.com/QVcL6j5JKO — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 17, 2026

El padre Peraza también opinó que quienes hoy están al frente del Consejo Nacional Electoral (CNE) «no están en condiciones de presidir un nuevo proceso» de votación.

LA OPINIÓN DE PERAZA SOBRE LAS LEYES ACTUALES

Por otra parte, la autoridad de la Universidad Católica Andrés Bello se refirió a la Ley de Amnistía. Explicó que esta no ha perdido su vigencia, dado que solo se puede derogar bajo otra ley y no por un anuncio.

«Principio general del derecho: No es una declaración de nadie que determine su aplicabilidad», subrayó.

"El principio claro es que está ley está vigente porque una Ley solo se deroga por otra Ley. Principio general del derecho. No es una declaración de nadie que determine su aplicabilidad… ¿Y cuál es la receta para evitar ese radicalismo porque hay radicales de lado y lado. Cuál… pic.twitter.com/qzqfgk5RRn — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) May 17, 2026

Además, cuestionó a las leyes Contra el Odio y la Simón Bolívar por tener «gravísimos problemas en su estructura» y, por lo tanto, «gravísimos efectos en su aplicación». «Es tan discrecional la interpretación de los conceptos que hay dentro de esa legislación», añadió.

Finalmente, sobre la libertad de expresión el rector Peraza indicó que no se ha llegado a ese punto.

«Nos falta bastante. Nos falta bastante (también) en ganar en términos de democracia y nos falta ganar en términos de Estado de Derecho. Es decir, en ese sentido hay un proceso que evidentemente está abierto», puntualizó.