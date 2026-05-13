Trancaron la autopista: Estudiantes de la UCV salieron a protestar para exigir la liberación de presos políticos

Un grupo de estudiantes de la UCV salieron a protestar este miércoles a la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, también conocida como Francisco Fajardo, para exigir la liberación de los presos políticos en el país.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver la concentración de los estudiantes en la autopista, justo al frente de un piquete de la Policía Nacional Bolivariana que mantiene cerrado el paso de vehículos en ambos sentidos a la altura de Plaza Venezuela.

#13Mayo | Estudiantes de la UCV trancaron la autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Francisco Fajardo) para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Video: @VivaLaUCV pic.twitter.com/PIHE12kxHQ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 13, 2026

En un principio la concentración de los estudiantes se realizó en la Plaza del Rectorado donde exigieron el cierre de los «centros de tortura, la liberación de los presos políticos y justicia por los privados de libertad muertos bajo custodia».

#AlMomento | Fuerte contingente de la PNB rodea la protesta estudiantil en la autopista frente al puente salvador Allende. pic.twitter.com/STwTEmGo9A — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 13, 2026

Al mismo tiempo, funcionarios policiales habrían instalado un piquete en la autopista, momento en el cual los estudiantes aprovecharon para llevar su concentración hasta esta concurrida arteria vial.

De igual forma, colocaron una pancarta en el puente Salvador Allende con el siguiente mensaje: «Cuando las madres lloran, la juventud no ignora».

#AlMomento | Estudiantes colocan pancarta en el puente Salvador Allende con el siguiente mensaje: “Cuando las madres lloran, la juventud no ignora” pic.twitter.com/WzMYye6eWl — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 13, 2026

Hasta el momento la protesta se ha realizado de manera pacífica y no se han registrado episodios de violencia. Por otra parte, se recomienda a los conductores tomar vías alternas ya que el paso de vehículos sigue restringido en ambos sentidos.