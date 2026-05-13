Venezuela

Árboles caídos, lagunas y zonas sin luz: Caracas colapsó tras las lluvias de este 13 de mayo

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
4 Min de Lectura

Fuertes lluvias se han registrado desde horas de la madrugada de este miércoles, 13 de mayo, dejando mucho tráfico, árboles caídos y zonas sin luz.

En redes sociales hay reportes de árboles caídos en varias zonas de Caracas y Miranda, pero no hay reporte de heridos.

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En la carretera Panamericana persiste lentitud debido a las lluvias, así como un vehículo de transporte público que se encunetó en el km 9, sentido Caracas.

En la autopista Gran Cacique Guaicaipuro (conocida como Francisco Fajardo) también hubo cola por lagunas en los canales laterales.

Esto provocó que las vías alternas también se saturaran y hubiese tránsito lento durante esta mañana.

De igual forma, en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Caracas, el tránsito vehicular es lento por el pavimento húmedo.

EL INAMEH Y LAS LLUVIAS 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) señaló que persisten mantos nubosos productores de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas de Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Guárico, sur de Carabobo, este de Yaracuy, Aragua y este de Cojedes.

Destacó que esta situación se debe a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), más activa sobre el país.

«La Vaguada Monzónica, sobre el occidente del país; condiciones atmosféricas reforzadas por los efectos convectivos locales y el ciclo de calentamiento diurno», indicó el organismo.

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