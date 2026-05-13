Árboles caídos, lagunas y zonas sin luz: Caracas colapsó tras las lluvias de este 13 de mayo

Fuertes lluvias se han registrado desde horas de la madrugada de este miércoles, 13 de mayo, dejando mucho tráfico, árboles caídos y zonas sin luz.

En redes sociales hay reportes de árboles caídos en varias zonas de Caracas y Miranda, pero no hay reporte de heridos.

Reporta @Noticia058 🚨 #ÚltimaHora | Árbol caído en la Panamericana afecta ambos canales a la altura del barrio Sucre. Corpoelec y PNB se encuentran en el área. #Venezuela #Caracas 9:07a.m. #13mayo pic.twitter.com/gn7zmTQHGC — Noticiero Tráfico (@traficovv) May 13, 2026

En la carretera Panamericana persiste lentitud debido a las lluvias, así como un vehículo de transporte público que se encunetó en el km 9, sentido Caracas.

🟡 #EnVideo | En la carretera Panamericana desde Los Teques hasta San Antonio, persiste lentitud debido a las lluvias, así como un vehículo de transporte público que se encunetó en el kM 9, sentido Caracas.

La Autopista Regional del Centro se encuentra con visibilidad del 20% de… pic.twitter.com/nuXtlJPuj8 — Globovisión (@globovision) May 13, 2026

En la autopista Gran Cacique Guaicaipuro (conocida como Francisco Fajardo) también hubo cola por lagunas en los canales laterales.

Esto provocó que las vías alternas también se saturaran y hubiese tránsito lento durante esta mañana.

🇻🇪 #ÚltimaHora | Tráfico pesado en autopista Valle-Coche hacia Plaza Venezuela, elevado de la Bandera. Asfalto mojado y lluvia. Reporte a las 7:52am. #Venezuela #Caracas pic.twitter.com/IeZaJyuxQj — Noticia058 (@Noticia058) May 13, 2026

De igual forma, en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Caracas, el tránsito vehicular es lento por el pavimento húmedo.

EL INAMEH Y LAS LLUVIAS

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) señaló que persisten mantos nubosos productores de lluvias o chubascos y descargas eléctricas en áreas de Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Guárico, sur de Carabobo, este de Yaracuy, Aragua y este de Cojedes.

Destacó que esta situación se debe a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), más activa sobre el país.

#13May 8:32 am Reportan derrumbe, producto de la lluvias, en la Panamericana a la altura del km 24 sentido Caracas – Los Teques. Un solo canal para circular. Fuerte retraso vehícular. pic.twitter.com/NUQWwkNNnQ — El Tequeño (@ElTequeno) May 13, 2026

«La Vaguada Monzónica, sobre el occidente del país; condiciones atmosféricas reforzadas por los efectos convectivos locales y el ciclo de calentamiento diurno», indicó el organismo.

#13May 8:35am Lluvias provocan caída de árbol en las inmediaciones de la Panamericana, adyacente al Hotel Canaima, frente al CC La Cascada. Llueve en la zona desde horas de la madrugada. pic.twitter.com/Qziecn1r8i — El Tequeño (@ElTequeno) May 13, 2026