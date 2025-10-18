Tragedia en El Callao: Rescataron los cuerpos de cuatro mineros, buscan a otros diez desaparecidos

Los organismos de emergencias localizaron este viernes los cuerpos de otros dos mineros en el colapso de una mina en El Callao, estado Bolívar. Ya son cuatro las víctimas mortales confirmadas, mientras que siguen en la búsqueda de 10 desaparecidos.

Luego de varios días de búsqueda, las autoridades extrajeron otros dos cuerpos este 17 de octubre. Los mineros fallecidos han sido identificados como Robert Custodio (40), David Guevara (27), Jonathan Solano (31) y Félix Romero (35).

Desde un principio, las autoridades confirmaron que 14 mineros quedaron atrapados el lunes en la mina 4 Esquinas. El jueves, el alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, anunciaron el hallazgo de los primeros dos cadáveres.

SIGUEN BUSCANDO A LOS MINEROS

La gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García, visitó este viernes la mina y evaluó las operaciones. Durante su alocución, aseguró que continuarán con la búsqueda hasta dar con cada uno de los mineros.

«Estamos desde el día uno realizando labores de búsqueda y también de acompañamiento a los familiares sin descanso porque esa es la instrucción del presidente Nicolás Maduro y seguiremos haciendo lo pertinente hasta lograr recuperar cada cuerpo», dijo García.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTUDIANTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL FUE DETENIDO JUNTO A SU FAMILIA EN BARQUISIMETO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yulisbeth Garcia (@tatachavista)



Por su parte, los familiares de los mineros pidieron a la ciudadanía no manipular la información y esperan pronunciamientos oficiales. «Cuando la fuerza de uno se acaba, es Dios quien da las fuerzas», agregó.

Los hechos se dieron en la madrugada del lunes, luego de que fuertes lluvias cayeran sobre el municipio El Callao. Las inundaciones en la zona provocaron el colapso de la mina y los mineros quedaron atrapados en tres pozos.