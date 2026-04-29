Trabajadores en las calles: Confirman marcha a Miraflores este 30Abr para exigir «salarios con poder adquisitivo»

La Coalición Sindical Nacional convocó para este jueves, 30 de abril, una movilización de trabajadores con dirección al Palacio de Miraflores en Caracas, para exigir aumento salarial igual a la canasta básica.

«Para que nos presenten una propuesta salarial basado en el artículo 91 y en la canasta básica que hoy cuesta 1500 dólares, a los hermanos Rodríguez. A la fecha del 29 de abril todavía no nos han dado respuesta y ellos están inventando con montos, tirando montos de aquí para allá, hablando de 30 o 60 dólares», indicó el dirigente sindical José Patines.

«Señores el artículo 91 es claro, el salario debe alcanzar para el costo de la canasta básica que hoy cuesta más de 1500 dólares. Por eso, vamos a marchar hacia Miraflores el 30 de abril, por nuestro salario con poder adquisitivo», añadió.

En este sentido, reiteró que se mantendrán en las calles hasta tener una respuesta. «Eso de que nosotros tenemos que seguir pagando la crisis que causaron ellos mismos hace más de 27 años no no los vamos a seguir calando. O nos pagan lo que nos corresponde como trabajadores y como venezolanos o vamos a estar a partir del 1 de mayo, decretando como la lucha laboral, política y social de este país».

La protesta iniciará a las 10:00 de la mañana en los espacios de la plaza Morelos, de Bellas Artes.

#29Abr📹#Nacionales La Coalición Sindical Nacional convocó para este jueves 30 de abril una movilización con dirección al Palacio de Miraflores en Caracas, para exigir aumento salarial igual a la canasta básica. La protesta iniciará a las 10:00 de la mañana en los espacios de… pic.twitter.com/12oMGAfxVg — El Martillo Venezuela (@ElMartilloVen) April 29, 2026

RESPUESTA DEL OFICIALISMO

Delcy Rodríguez llamó a un encuentro masivo en Caracas como parte del cierre de la Gran Peregrinación por una «Venezuela sin sanciones y en paz» para este 30 de abril.

En el anuncio precisó que la comunidad universitaria estará presente en su concentración. «Desde la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) nos sumamos a la gran marcha de la clase obrera. Es momento de movilizarnos por la defensa de nuestros derechos y la soberanía de nuestra patria», reseñaron.

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MARCHAS EL 1 DE MAYO

Por otra parte, para el 1 de mayo, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), junto a otras centrales sindicales prevén la Gran Marcha Nacional Unitaria, se concentrarán a las 9:30 a.m. en la Plaza Brión de Chacaíto y se dirigirán hacia la Plaza Morelos.

Al mismo tiempo, por parte del Estado se convocó a una marcha de la clase obrera que iniciará desde Plaza Carabobo.