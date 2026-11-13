Trabajadores del sector salud y educación a la espera de recibir un bono de $960

Los trabajadores de la administración pública en los sectores de salud y educación solicitaron al Ejecutivo nacional el pago de un bono de aguinaldo por un monto de US$960.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud, Pablo Zambrano, afirmó este jueves que el gobierno Nacional mantiene una deuda pendiente con los empleados de educación y sanidad.

Así lo informó durante una entrevista a Unión Radio, donde también indicó que este pago podría gestionarse con los recursos provenientes de la comercialización de petróleo venezolano. «Hay fórmulas para pagar, hay recursos», afirmó.

Zambrano se refirió al pago de utilidades acordado recientemente entre los trabajadores y autoridades de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) por un monto de US$1.100. En ese sentido, destacó que se puede concretar un acuerdo similar con educadores y personal sanitario.

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«Ahora bien, falta la respuesta para los trabajadores de salud y educación, superior y magisterial (…) Ese pago que se hizo en Guayana fue autorizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Yo le hago un llamado, apruebe ya la solicitud de los trabajadores», expresó.