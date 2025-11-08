Total de presos políticos en el país es de 884, se desconoce el paradero de 57 de ellos

El Foro Penal calculó en 884 el total de presos políticos en Venezuela, de los cuales se desconoce el paradero de 57 personas, según el más reciente balance de la ONG ofrecido este sábado.

La organización precisó, en detalle, que 767 hombres se mantienen aprehendidos, mientras 117 mujeres están tras las rejas. Además, de ese total, 711 son civiles y 173 son militares.

Otro aspecto a resaltar es que de la cifra de presos políticos, cuatro son adolescentes, mientras que el resto, 880, son adultos.

Con respecto al balance previo, el Foro Penal ha contabilizado 11 nuevos encarcelados, mientras que solo dos han salido de prisión. Además, 726 continúan sin ser procesados judicialmente.

Uno de los aspectos más preocupantes es la cifra de presos políticos con paradero desconocido, pues este número asciende a 57. Además, existen 85 extranjeros en condición de detención.

LA PREOCUPANTE CIFRA DE PRESOS POLÍTICOS DESDE 2014

Sobre el historial de arrestos con fines políticos en Venezuela, Foro Penal reportó que, desde 2014, el Gobierno de Nicolás Maduro ha aprehendido a 18.579.

En relación con las personas que todavía están «sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas» de su libertad, el dato indica que son más de 9.000.

La ONG aclaró que el balance no incluye a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas).

Esta actualización comprende hasta el día 3 de noviembre, por lo que no involucra la excarcelación de Diego Sierralta, hijo de la líder social y ex presa política Yenni Barrios, quien salió de la cárcel el viernes, apenas dos días después de la muerte de su madre, quien mantenía la esperanza de abrazarlo nuevamente antes de partir de este mundo, deseo que no se le pudo cumplir.