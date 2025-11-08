Excarcelaron al hijo de la ex presa política Yenni Barrios, salió de prisión tras la muerte de su madre

La justicia venezolana ordenó la excarcelación de Diego Sierralta, hijo de la líder social y ex presa política Yenni Barrios, apenas unos días después de la muerte de su madre, informó en sus redes sociales el Movimiento Renacer Democrático.

Sierralta fue detenido en febrero de este año cuando intentaba obtener un medicamento para su madre. A pesar de las constantes exigencias, el joven se mantuvo encarcelado mientras que se agravaba la enfermedad de su madre, paciente oncológica.

Luego de que Yenni Barrios murió el miércoles de esta semana, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara ordenó la excarcelación de Sierralta.

Última acción de Yenni: ofrendó su vida por la libertad de su hijo Hoy recibimos una noticia agridulce: Diego Sierralta, hijo de la líder social Yenni Barrios, ha sido excarcelado. Su libertad llega demasiado tarde, cuando su madre ya no está para abrazarlo. pic.twitter.com/WlUXFU6J7L — Movimiento Renacer Democrático (@renacerdemoc) November 7, 2025



«Última acción de Yenni: ofrendó su vida por la libertad de su hijo. Hoy recibimos una noticia agridulce: Diego Sierralta, hijo de la líder social Yenni Barrios, ha sido excarcelado. Su libertad llega demasiado tarde, cuando su madre ya no está para abrazarlo», dijo el Movimiento.

CASO DE SIERRALTA

La justicia emitió una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, autorizando que Sierralta continúe el proceso judicial fuera de prisión. Se desconoce si el joven cuenta con una orden de presentación en tribunales.

Diego Sierralta fue procesado por el delito de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las modalidades de transporte y distribución. Además, también lo imputaron de contrabando simple.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARÍA CORINA Y EDMUNDO GONZÁLEZ DICEN QUE «TRABAJAN PARA UNA REVISIÓN» DEL TPS EN EEUU

La excarcelación de Sierralta se dio dos días después de que Yenni murió. La activista estuvo varios meses detenida, periodo en el que se agravó su estado de salud. Tenía la esperanza de compartir con su hijo sus últimos días de vida.