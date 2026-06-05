Tormentas eléctricas llegarán al país con la onda tropical 8, estas serán las zonas afectadas

El paso de la onda tropical 8 por el territorio nacional generarán lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a estar atenta al desarrollo del fenómeno y tomar medidas preventivas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre el avance de la onda tropical. Con el paso de las horas, ha provocado lluvias dispersas y actividad eléctrica en buena parte del país.

«Onda tropical desplazándose sobre el centro de nuestro país, continúa su desplazamiento de este a oeste, interactuando y activando la zona de convergencia intertropical, que son reforzadas por la divergencia de viento en niveles altos de la troposfera», acotó.

De acuerdo al Inameh, la onda tropical generará nubosidad y precipitaciones de intensidad variable. Estas se pueden ver acompañadas por actividad eléctrica en las regiones de Guayana, Nororiente, Centro norte costero y Llanos centrales.

Durante la tarde de este jueves se reportaron intensas lluvias en Caracas y las ciudades cercanas. A pesar de las precipitaciones, no hubo reportes de daños, aunque se hubo lentitud en el tráfico vehicular.

SE ESPERA OTRA ONDA ESTE FIN DE SEMANA

Por otra parte, el Inameh adelantó que este fin de semana llegará la onda tropical 9, la cual se desplaza por Guyana Francesa. «Se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba entre el sábado y el domingo», detalló el organismo.

La onda tropical 10 avanza a una velocidad mayor de la habitual, con 32 kilómetros por hora, y llegará al país entre el martes y miércoles de la semana que viene. El fenómeno 11 de la temporada arribará entre el 14 y 15 de junio.

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El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este año se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.