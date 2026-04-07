Tome sus previsiones: Estos serán los horarios del racionamiento eléctrico en los centros comerciales

Claudia Itriago, directora de la Cámara de Centros Comerciales, ofreció detalles sobre cómo se estará llevando a cabo el racionamiento eléctrico anunciado hace algunos días.

«Esto se traduce para nosotros poder colaborar en que vamos a tener que apagar en los horarios de banda que ellos nos piden para poder aminorar la carga que tiene el sistema eléctrico que si mal no recuerdo son de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. En estos horarios hay que bajar un poco más la carga de los centros comerciales», dijo durante una entrevista con Román Lozinski.

Asimismo, acotó que se espera que las medidas de ahorro energético en estos establecimientos se mantengan, en principio, hasta el 1 de mayo.

Claudia Itriago, directora de la Cámara de Centros Comerciales: Debido a la situación eléctrica, los centros comerciales han implementado un plan para reducir el consumo, especialmente en los horarios: de 12:00 m. a 4:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. https://t.co/5OBsivoySv pic.twitter.com/NEiBEPlape — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) April 7, 2026

No obstante, destacó que desde 2009 que «empezó la crisis eléctrica en el país», los centros comerciales se han adaptado y han mantenido un racionamiento eléctrico constante, por lo que actualmente el sector solo representa el 2.7 % del sistema eléctrico nacional.

«Ya tenemos que acudir a ciertas estrategias que durante estos días que ya están corriendo, hasta el primero de mayo que ya habremos pasado toda esta etapa climática, durante ese periodo nos obligan a apagar una escalera mecánica o las escaleras mecánicas de bajada, los ascensores», detalló.

«También pueden encontrarse un poco más de calor en esta época dentro de los centros comerciales», aclaró.

No obstante, precisó que han aconsejado a los centros comerciales no apagar todos los ascensores, tomando en consideración a los adultos mayores o cualquier otra situación que se pueda presentar. «Son medidas que hay que adaptar a cada centro comercial», concluyó.