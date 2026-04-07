Falcón fue el estado más visitado de Semana Santa, esta es la lista oficial

El gobierno nacional aseguró este lunes que más de 13 millones de venezolanos se movilizaron durante esta Semana Santa, una fecha que se caracterizó por una afluencia turística y buen funcionamiento del sector.

El Ministerio de Turismo precisó que el principal destino de la Semana Santa fue el estado Falcón, con 1.770.984 de visitantes. Así pues, quedó en evidencia que las costas atrajeron una importante cantidad de turistas.

Posteriormente, se ubicaron las entidades de La Guaira (1.702.714), Miranda (1.657.385), Anzoátegui (1.508.114), Aragua (1.359.114), Carabobo (884.781), Sucre (859.114) y Caracas (769.672).

Aunque no estuvieron en los primeros puestos, los estados Bolívar, Lara, Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira también registraron un aumento de visitantes en esta Semana. Las playas de Aragua recibieron a cientos de miles de visitantes, especialmente en Costa de Oro y Había de Cata.

DETALLES DE LOS ESTADOS

Uno de los principales destinos de Semana Santa fue La Guaira, de acuerdo a la corresponsal de Unión Radio, Orlefrankk Amaya. En una conversación con el programa Dos Más Dos, precisó que la entidad alcanzó una ocupación hotelera del 95%.

La mayor parte de los turistas eran procedentes de Caracas, mientras que también hubo importantes visitas desde los estados Trujillo, Barinas y Mérida. Además, el Aeropuerto de Maiquetía tuvo un destacable flujo de pasajeros hacia Margarita Los Roques.

El corresponsal de Unión Radio en Mérida, Jade Delgado, afirmó que la entidad también recibió un flujo turístico en el asueto. Como era de esperar en Semana Santa, destacó el turismo religioso, pero también hubo visitas a parques, rutas naturales y balnearios.

Douglas Durán, corresponsal den Falcón, puntualizó que no hubo incidentes en el parque nacional Morrocoy. Además, confirmó que hubo control en los peñeros y embarcaciones privadas durante la Semana Santa.

También se registró un incremento de visitas al estado Aragua, según la corresponsal Carmen Elisa Pecorelli. Los turistas se enfocaron en las costas del estado y la Colonia Tovar, además de las tradicionales actividades religiosas.