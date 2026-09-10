¡Tome sus precauciones! Carretera Panamericana tendrá cierre parcial este 10Sep

La Carretera Panamericana, que conecta Caracas con la localidad periférica de Los Teques, será cerrada de forma parcial por la rotura de una tubería de agua, según informó este jueves el Ministerio de Transporte.

Las autoridades informaron en las redes sociales del Ministerio sobre estas labores de rehabilitación. De acuerdo al comunicado, los trabajos se llevarán a cabo en el kilómetro 16 de la Carretera Panamericana.

«Se efectuará el cierre parcial en sentido Los Teques – Caracas, este 10 de septiembre de 2026 a partir de las 6:30 pm hasta la culminación de las obras durante la madrugada del día 11», explicó el Ministerio.

El cierre se debe a «la afectación ocasionada por una tubería de agua» en la carretera. Durante los últimos días, ha habido extensas colas y tráfico vehicular lento por las reparaciones a una tubería a la altura de la recta de Las Minas.

VÍAS ALTERNAS A LA PANAMERICANA

Las autoridades instalaron a la ciudadanía a tomar precauciones ante el cierre parcial de la Carretera Panamericana. En tal sentido, instaron a usar la arteria vial antes del horario indicado o emplear vías alternas.

«Los invitamos a tomar sus previsiones durante el desarrollo de estas actividades, que contemplarán la activación de un canal de contraflujo, en aras de garantizar la movilidad fluida y segura», apuntó el Ministerio.

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Igualmente, se habilitará un canal de contraflujo en la carretera para «garantía de la movilidad de los conductores». Por tanto, en dirección hacia los Altos Mirandinos también podría haber tráfico lento.