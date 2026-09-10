Prohibieron el tránsito de cuatrimotos en las vías del país, esta fue la advertencia de las autoridades

El Ministerio de Interior, Justicia y Paz advirtió este jueves sobre la prohibición de tránsito de cuatrimotos (ATV) en la red vial nacional.

«El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) hace del conocimiento público que está estrictamente prohibido el tránsito de vehículos tipo cuatrimoto (ATV o cuatriciclos) en autopistas, carreteras y avenidas de toda la red vial nacional. Estos vehículos son únicamente de uso deportivo, turístico o recreativo fuera de carretera», dijo el organismo a través de un comunicado.

«De conformidad con la normativa legal vigente que rige la materia en Venezuela y su reglamento, todo vehículo que circule por las vías públicas debe contar obligatoriamente con dispositivos de seguridad homologados. La ingeniería estructural de las cuatrimotos no satisface los requerimientos rígidos para interactuar de forma segura con el tráfico vehicular urbano o interurbano», explicó.

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ SOSTUVO ENCUENTRO CON GREMIOS SINDICALES Y EMPRESAS PARA AVANZAR EN CONSENSOS LABORALES

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz (@minjusticia_ve)

En esta línea, explicaron que la prohibición se fundamenta principalmente en que estas unidades presentan múltiples deficiencias de seguridad regulatoria, tales como la «falta de iluminación reglamentaria y espejos retrovisores aptos para la vía pública».

Así como «el uso de neumáticos de taco diseñados exclusivamente para tierra o barro que pierden tracción en el asfalto, la insuficiencia en sus sistemas de suspensión y frenado para detener la unidad a velocidades de vía rápida, y la total ausencia de elementos de protección activa y pasiva para salvaguardar la vida de los ocupantes y peatones».

«Por todo lo antes expuesto, se exhorta a la comunidad y a los conductores a acatar la normativa legal vigente para evitar sanciones administrativas, la retención de las unidades y garantizar la seguridad integral en las vías del país», concluyó.