La El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó acerca del cierre parcial de la Autopista Regional del Centro (ARC) y de la avenida Intercomunal Santiago Mariño, a la altura de Turmero, en el estado Aragua.
A través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de Instagram, la institución explicó que el cierre comenzará el domingo 22 de noviembre de 2026, desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. La medida continuará por 90 días, de lunes a viernes, entre las 8:00 am y las 5:00 pm.
También aclaró que se aplicarán cierres intermitentes en la ARC de un máximo de 30 minutos, con lapsos calculados de 20 a 25 minutos por grupo de vehículos. La vía permanecerá habilitada fuera de los horarios establecidos.
El instituto indicó que la restricción vial responde a labores de adecuación energética y al tendido de los postes ITP-002 e ITP-004, necesarios para la conexión de la Red Turboven en la entidad.
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Durante el cierre, se dispondrá de señalización preventiva instalada desde 300 metros antes del tramo intervenido.
Por ello, el INTT exhortó a los conductores a planificar sus traslados con antelación. Pidió atender las indicaciones de las autoridades presentes en la vía y utilizar rutas alternas.