La El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó acerca del cierre parcial de la Autopista Regional del Centro (ARC) y de la avenida Intercomunal Santiago Mariño, a la altura de Turmero, en el estado Aragua.



A través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de Instagram, la institución explicó que el cierre comenzará el domingo 22 de noviembre de 2026, desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. La medida continuará por 90 días, de lunes a viernes, entre las 8:00 am y las 5:00 pm.



También aclaró que se aplicarán cierres intermitentes en la ARC de un máximo de 30 minutos, con lapsos calculados de 20 a 25 minutos por grupo de vehículos. La vía permanecerá habilitada fuera de los horarios establecidos.

El instituto indicó que la restricción vial responde a labores de adecuación energética y al tendido de los postes ITP-002 e ITP-004, necesarios para la conexión de la Red Turboven en la entidad.

Durante el cierre, se dispondrá de señalización preventiva instalada desde 300 metros antes del tramo intervenido.

Por ello, el INTT exhortó a los conductores a planificar sus traslados con antelación. Pidió atender las indicaciones de las autoridades presentes en la vía y utilizar rutas alternas.