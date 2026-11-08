El INTT anunció inicio de «Ruta Universitaria de Trámites Vehiculares» entre el 10 y 19Nov

Entre el martes 10 y el jueves 19 de noviembre el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció que llevará a cabo el operativo especial denominado Ruta Universitaria de Trámites Vehiculares.

Según la información publicada en la cuenta de Instagram del INTT, este operativo ocurrirá, en principio, en los estados Anzoátegui y Monagas, donde habrá puntos estratégicos. La finalidad es beneficiar a toda la comunidad académica y administrativa del sector educación de ambas entidades

“La institución aproxima sus trámites a los espacios universitarios, permitiendo la renovación de documentos de forma cómoda, ágil y transparente, consolidando la atención prioritaria al sector juvenil e institucional”, dice la publicación.

En el post, el organismo informó, en el caso de Anzoátegui, la jornada se llevará a cabo el 10 de noviembre en la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy Arístides Bastidas. La misma está ubicada en el municipio Simón Bolívar.

Mientras que en Monagas el INTT realizará un operativo especial, también el 10 de noviembre, en la sede de la Universidad de Oriente (UDO) de Monagas, en el sector Los Guaritos.

Asimismo, la ruta se realizará el 12 de noviembre en la Universidad Nacional Experimental Pedagógica de Maturín, en la sede La Floresta.

Para el 13 de noviembre, la actividad se llevará a cabo en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), así como en la Universidad de las Ciencias de la Salud.

Igualmente, el 16 de noviembre, el operativo tendrá lugar en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en Los Guaritos. Al día siguiente, se trasladará a la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos.

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El INTT concluirá la primera parte del mencionado programa, el 19 de noviembre en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en la avenida Orinoco.

Los interesados pueden tramitar licencias para conducir, tanto solicitudes por primera vez como renovación.

Los usuarios también pueden realizar el registro de sus vehículos, traspasos de propiedad y asignación de placas.

Incluso, se pueden actualizar datos como cambio de características del vehículo y corrección de certificados. A ello se suma la liberación de reserva de dominio, homologaciones y asesoría legal directa.