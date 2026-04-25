TOME PREVISIONES: Inameh advirtió sobre abundante nubosidad y lluvias para buena parte del país este 25Abr

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió este sábado que la nubosidad y las lluvias de intensidad variable marcarán el clima en diversas regiones de Venezuela durante las próximas horas.

Durante la mañana, los cielos presentarán abundante nubosidad vinculada a precipitaciones de fuerza cambiante que impactarán principalmente a Bolívar, Amazonas y la región central. Estas condiciones climáticas también se extenderán hacia los llanos occidentales, centrales, el Centro Occidente, la región de los Andes y el estado Zulia.

El resto del territorio venezolano mantendrá un panorama de nubosidad que oscilará entre parcial y fragmentada mientras transcurren las primeras horas del día. Dicha estabilidad relativa cambiará drásticamente una vez que inicie el periodo vespertino, cuando los expertos del Inameh pronostican un cambio notable en las condiciones atmosféricas.

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El organismo estima que en la tarde y la noche ocurrirá un incremento de la nubosidad en gran parte del país, provocando lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas constantes. En ese sentido, se señala que estas precipitaciones serán «más intensas y frecuentes en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, nororiente, llanos occidentales, centro occidente, los Andes y Zulia».

La región central también sentirá los efectos del sistema meteorológico, pues los pronosticadores prevén lluvias o chubascos en dicha zona durante el resto del día. El reporte técnico enfatiza que los ciudadanos deben tomar previsiones ante la inestabilidad que dominará el cielo en las entidades del centro del país.

¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO PARA CARACAS?

Para la Gran Caracas, los meteorólogos esperan cielos de parcial a nublado en la mañana, con la posibilidad de registrar lloviznas dispersas hacia el norte de la ciudad. Sin embargo, el informe resalta que se observará un incremento de la cobertura nubosa después del mediodía en todo el distrito capitalino.

Finalmente, el Inameh informó que para las próximas seis horas «se espera abundante nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas de Bolívar, Amazonas, Anzoátegui y sur de Monagas».

Esta misma tendencia afectará directamente a la región central, llanos occidentales, centrales, centro-occidente, los Andes y el estado Zulia.