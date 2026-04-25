¿Se reactivan construcciones del sector inmobiliario en Margarita? Esto reveló un experto

Luis Fermín, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta, señaló este viernes la necesidad de reactivar la construcción en la isla Margarita, a la vez que solicitó modificaciones regulatorias para cubrir la demanda.

Fermín sostuvo una entrevista con el medio Fedecámaras Radio. En medio de la coyuntura actual y la flexibilización de sanciones, el gremialista sostuvo que la construcción de vivienda es algo indispensable para un repunte del sector inmobiliario.

«Estamos operando con el mercado secundario. No hemos visto ninguna reactivación del mercado primario, es decir de viviendas o locales nuevos. Hay algunas construcciones que han sido retomadas, pero muy pocas que han comenzado desde cero», detalló Fermín.

El sector se ha dedicado, especialmente, a la compra, venta o alquiler de residenciales o locales comerciales en Margarita. Se trata de infraestructuras ya construidas que sus dueños buscan incorporar al mercado.

FERMÍN SEÑALA LOS PROBLEMAS

El gremialista subrayó que el mercado secundario es insuficiente para cubrir la demanda interna. Sin embargo, reconoció que la recuperación del sector pasa por modificar leyes y normativas nacionales.

«Hay que modificar o eliminar la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda. Cambiando esto, los créditos bancarios tendrían que regresar para que haya un dinamismo económico y parte de eso se refleje en el auge de la construcción», acotó Fermín.

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Fermín subrayó que la reforma o, directamente, eliminación de la ley facilitará la construcción de nuevas viviendas y locales. Para el especialista, esta es la mejor vía para reactivar el mercado inmobiliario en Margarita.

A principios de semana, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González Travieso, afirmó que se podían dar inversiones en el país en los próximos meses, lo que generaría un «aumento de la demanda» de viviendas.