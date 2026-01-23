Venezuela

Tome previsiones: Estas zonas de Caracas estarán cerradas este 23Ene ante marcha convocada por el PSUV

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Caracas

Este 23 de enero varias calles de Caracas amanecieron cerradas y en otras el tránsito corría con lentitud debido a los preparativos de la marcha convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

De acuerdo con los reportes iniciales, el acceso a Capitolio, plaza O’leary (El Silencio) y Miraflores se encuentra restringido en su totalidad.

En las calles cercanas a estas zonas se pudo ver a funcionarios policiales y de la Guardia Nacional custodiando las calles.

Está previsto que la marcha cuente con dos puntos de salida, que finalmente se encontrarán en la plaza O’leary.

Las personas deben tomar sus previsiones, ya que la convocatoria está agendada para las 11 de la mañana.

El primer grupo que tiene previsto salir desde el Parque del Oeste y pasar por zonas como la avenida Sucre, Pagüita, Puente República hasta las escaleras de El Calvario.

Mientras tanto, el segundo grupo que partirá desde la plaza Morelos, pasará por la avenida Universidad, Esquina San Francisco, Capitolio, escaleras de El Calvario y finalmente se encontrará con el primer grupo en la plaza O’leary.

Debido a todo este movimiento, la mejor opción para cruzar Caracas es la autopista Francisco Fajardo o la Cota Mil, en las cuales había poco tránsito en horas de la mañana.

