Tome previsiones: Cerrarán un tramo de la Cota Mil desde 29Sep, estos serán los horarios

El Ministerio para el Transporte informó este martes que realizarán labores de rehabilitación en la Avenida Boyacá, conocida como la Cota Mil, en Caracas. La vía estará cerrada durante tres noches de esta semana.

De acuerdo al comunicado, se harán trabajos en el Distribuidor de Sebucán que afectarán el tránsito en la zona. En tal sentido, estos accesos a la Cota Mil estarán cerrados.

«Se efectuará el cierre total de los accesos a esta vía (al distribuidor), ubicada la Avenida Boyacá (Cota Mil), en Caracas, desde el 29 de septiembre al 1 de octubre», apuntó la cartera de Transporte.

Los trabajos estarán enfocados en la demarcación vial del Distribuidor de Sebucan. Según las autoridades, el cierre total permanecerá desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana.

VÍAS ALTERNAS A LA COTA MIL

Tras anunciar el cierre parcial de la rampa hacia la Cota Mil, el Ministerio de Transporte instó a emplear vías alternas durante el horario indicado. «Invitamos a los conductores a tomar sus previsiones», agregó el organismo.

La Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), adscrita al Ministerio de Transporte, ejecutará las obras. Asimismo, agregó que las labores de rehabilitación serán «dirigidos a garantizar la movilidad segura de todos», concluyó.

El Ministerio de Transporte también cerró en su totalidad otro tramo de la Cota Mil, desde la Avenida Baralt hasta la urbanización San Bernardino, la semana pasada. La vía permanecerá clausurada entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana hasta este miércoles.