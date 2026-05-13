Tome previsiones: Autopista Caracas – La Guaira será cerrada parcialmente en estas fechas

El Ministerio de Transporte informó este miércoles del cierre parcial de la Autopista Caracas – La Guaira durante el 14 y 15 de mayo, producto de obras para estabilizar un talud que pone en riesgo a la vía.

El organismo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que precisó que el cierre se llevará a cabo entre el jueves y el viernes. Los trabajos en la autopista se llevarán a cabo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde.

«Se informa que debido a labores de estabilización de talud, se efectuará el cierre parcial en la pista sur – norte de la Autopista Caracas – La Guaira a la altura del kilómetro 6», detalla el comunicado.

Es decir, se hará el cierre de la autopista en el sentido Caracas – La Guaira durante los horarios mencionados el jueves y el viernes. Igualmente, «se establecerá un canal de contraflujo en la vía», detalla.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar las medidas preventivas correspondientes. Igualmente, instaron a usar la carretera vieja Caracas – La Guaira como una vía alternativa a la autopista.

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TRABAJOS EN LA AUTOPISTA

Poco después de que fue emitido el comunicado, la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, precisó que los trabajos estarán enfocados en la demolición controlada de «roca meteorizada» que pone en riesgo a la vía y, en consecuencia, a los conductores.

«Llevamos trabajando más de una semana para llegar al sitio de la roca», detalló Faría en Venezolana de Televisión (VTV). «Queremos sacar la roca de forma controlada y garantizar la seguridad de la transitabilidad por la zona», acotó.

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Faría subrayó que la circulación continuará con normalidad fuera de los horarios establecidos para los trabajos. «No hay posibilidad de que la roca caiga sobre la autopista, pero queremos asegurarnos de que no exista ningún riesgo», añadió.

También detalló que no habrá restricción de la circulación de la carga pesada. Sin embargo, exhortó a los conductores de estos vehículos a usar la carretera vieja, alegando que «está en muy buenas condiciones».