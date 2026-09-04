Tome previsiones: Ajustaron precios en los peajes el país, estos son los nuevos montos a pagar

Este 4 de septiembre los peajes realizaron un reajuste en sus precios, según se pudo ver en los carteles colocados en el peaje Campaña Admirable, ubicado en San Antonio del Táchira.

En el caso de los vehículos livianos y carros por puesto, la tarifa pasó de 250 bolívares a 350 bolívares. Sin embargo, el monto establecido para quienes pagan en pesos colombianos no presentó cambios y permanece en 2.000 pesos, según informó La Nación Web.

Los autobuses pasarán de cancelar 280 a 400 bolívares. El costo por los camiones livianos quedó en 3.000 bolívares, mientras que el dos ejes en 3.500, el tres ejes en 4.000, cuatro ejes en 4.500, cinco ejes en 5.000 y seis ejes o más en Bs 6.000, según se puede leer en los avisos que fueron actualizados.

Varios conductores rechazaron que este tipo de ajustes se estén realizando casi todos los meses.

«Son lamentables, primero, porque no están ajustados a la realidad del país ni al bolsillo del venezolano y, segundo, porque no hay cambios en las vías», aseguró el conductor César Araque.

En este sentido, destacó que no percibe a dónde se va el dinero que paga. El conductor afirmó que la Troncal 1 y la vía a Rubio están cada día más deterioradas. «¿A dónde se va el dinero del peaje?», cuestionó.