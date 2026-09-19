Tome precauciones: Varias vías de Caracas estarán cerradas entre el 22 y el 24 de septiembre, por operativo de demarcación y señalización

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), informó mediante sus redes sociales que la circulación de varias vías de Caracas se verá afectada entre el 22 y el 24 de septiembre, debido a labores de demarcación y señalización.

Según comunicado del organismo, estos trabajos se realizarán en horario nocturno a partir de las 7:00 p.m.

Para el martes 22 de septiembre, se prevén trabajos desde la Av. San Martín a la Av. Fuerzas Armadas, incluyendo las intersecciones de acceso.

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Mientras que para el miércoles 23, se realizarán desde la Av. Fuerzas Armadas hasta la calle Las Artes, donde también se incluirán las intersecciones de acceso comprendidas en ese tramo.

Para finalizar, el jueves 24, se realizarán las mismas labores, también entre la Av. Fuerzas Armadas hasta la Calle Las Artes.

El INTT instó a los ciudadanos a tomar vías alternativas y previsiones necesarias para evitar contratiempos.

El organismo también destacó que estos trabajos se realizarán según lo establecido en el artículo 82 de la ley de Transporte Terrestre.

El INTT espera que con estos trabajos mejore la circulacion vehicular en el esa zona tan concurrida de Caracas.