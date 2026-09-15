INTT se renueva con nueva página web y elimina cientos de trámites

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) lanzó el domingo su nueva plataforma web y anunció la eliminación de cientos de trámites digitales, en el marco de la simplificación administrativa de los entes públicos.

La institución, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, presentó en redes sociales su plataforma «optimizada». Según el propio INTT, el portal fue «diseñado para modernizar y agilizar la atención ciudadana»

«Como parte de una importante simplificación, pasó de más de 700 trámites a solo 88, garantizando un acceso mucho más rápido, seguro y eficiente», detalló el INTT, aunque no aclaró cuáles procesos fueron eliminados o modificados.

El ente instó a la ciudadanía a visitar el portal web para conocer los cambios. «Descubre todas las funcionalidades disponibles para gestionar tus solicitudes con total comodidad», añadió.

NOVEDADES DEL INTT

El INTT también publicó varias imágenes al respecto. «Tu trámite, resuelto de inmediato», afirmó el ente, el cual precisó que se podrán tramitar licencias, permisos y documentos de vehículos de forma más sencilla.

Además de simplificar los procesos y eliminar cientos de trámites, el INTT aseguró que el nuevo portal web cuenta con una «mayor velocidad de carga». «Gestionas y pagas tu trámite en línea de forma ágil».

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La optimización de los procesos digitales del INTT se dio unos meses después de la aprobación de la Ley de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, que busca simplificar los procesos en distintos entes públicos.