Importante avenida de Caracas estará cerrada parcialmente por varios días

Las autoridades nacionales anunciaron este jueves el cierre temporal de la Avenida San Martín, en el municipio Libertador de Caracas, con el objetivo de realizar obras en distintos puntos de esta importante arteria vial.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó en sus redes sociales sobre las obras en la avenida. «Se dará inicio a importantes labores de demarcación y señalización vial», detalló el organismo.

Las obras en la avenida comenzarán este viernes, 4 de septiembre, y se extenderán hasta el próximo miércoles. «Los trabajos se ejecutarán en el tramo comprendido desde la redoma de la Plaza O’Leary hasta la estación del Metro de Artigas»,

«Las jornadas iniciarán diariamente a las 7:00 pm, por lo que se procederá al cierre parcial en un solo sentido de los tramos a intervenir», indicó el INTT. En tal sentido, el organismo publicó el cronograma de ejecución de las obras en la avenida.

LLAMADO A LOS CONDUCTORES

Dependiendo del día, las obras afectarán el tránsito en las intersecciones en la avenida José Ángel Lamas y otras calles cercanas. En tal sentido, las autoridades instaron a los ciudadanos a usar vías alternas.

«El INTT hace un llamado a los conductores a tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización de seguridad en la vía y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de estas obras destinadas a garantizar una movilidad segura», concluyó el organismo.

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La avenida San Martín es una de las principales arterias viales del oeste de la ciudad capital. Aunque las autoridades pidieron tomar medidas preventivas, cabe recordar que las cuadrillas trabajarán en un solo sentido y el cierre no será total.