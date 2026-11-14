TOME PRECAUCIONES: Restringirán temporalmente la circulación por la autopista Valle-Coche este 14Nov

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó este sábado que entre las 8:00 p. m. de este 14 de noviembre y las 6:00 a. m. del domingo habrá un cierre parcial en la autopista Valle-Coche producto de trabajos de señalización, razón por la que se habilitará otro canal debido a que el paso en esta arteria estará restringido.

De acuerdo con un comunicado, las obras se llevarán a cabo a la altura del distribuidor La Gaviota, en sentido sur.

«El INTT, en cumplimiento de las facultades que le confiere el artículo 82 de la Ley de Transporte Terrestre en materia de colocación, conservación y mantenimiento de las señales de tránsito y dispositivos de control vial, informa a los conductores y usuarios de la autopista Valle-Coche que se estarán ejecutando trabajos de señalización a la altura del distribuidor La Gaviota, en sentido sur», señaló la misiva.

En ese sentido, se indicó que estas labores «se llevarán a cabo desde hoy sábado 14 de noviembre de 2026, a partir de las 8:00 p. m., hasta las 6:00 a. m. del día domingo 15 de noviembre, lapso durante el cual se dispondrá de un canal habilitado para garantizar la fluidez vehicular».

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En este sentido, el INTT exhortó a quienes transiten por esta importante arteria vial a tomar las previsiones necesarias. También a respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.

En junio pasado, se había restringido temporalmente la circulación en dos de los cuatro canales de la autopista Valle-Coche, en sentido Santa Mónica hacia Plaza Venezuela.

Aunque no se precisaron las causas, algunos medios venezolanos afirmaron en aquella ocasión que la medida temporal se ejecutó con el fin de realizar inspecciones técnicas exhaustivas en el viaducto y evaluar las estructuras tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5, que se registró en Venezuela el pasado 24 de junio.