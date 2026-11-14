La razón por la que el gobernador de Cojedes canceló el encendido de luces navideñas en la entidad

El gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, anunció la cancelación del acostumbrado encendido de luces de Navidad en la entidad dada la crisis eléctrica que atraviesan los habitantes de la región, por lo que, dijo, realizar un iluminado sería un «contrasentido».

Al igual que en otros estados, los apagones en esa entidad golpean todos los días a los ciudadanos durante lapsos que van de seis a siete horas continuas.

En una entrevista con Eduardo Rodríguez, el mandatario regional aclaró que su gestión tenía listo el cronograma para la actividad, pero la crisis energética impide asegurar la corriente necesaria para mantener encendida una decoración tan grande.

Además, el funcionario rechazó gastar tanta electricidad en adornos luminosos mientras los vecinos padecen los racionamientos diarios.

«No va a haber el gran encendido porque el gran encendido es un contrasentido y es una provocación a los ciudadanos que no tienen energía eléctrica», afirmó el gobernador durante su intervención.

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Asimismo, Galíndez cuestionó la situación eléctrica que viven las regiones frente a la realidad de Caracas.

«Caracas es una burbuja. En el resto de Venezuela la inmensa mayoría está sufriendo tremendamente de los apagones que a diario se presentan. Son seis y siete horas diarias apagada Venezuela», precisó.

Para mantener vivo el espíritu decembrino sin sobrecargar las redes eléctricas, el gobernante de Cojedes informó que colocarán pesebres y nacimientos en las plazas públicas, uniendo esfuerzos con la Iglesia católica y los propios vecinos.

Cabe mencionar que el Ejecutivo dio inicio oficialmente a la Navidad el pasado 1 de noviembre, acompañando las festividades decembrinas con la iluminación característica de esta época, pese a que casi todo el territorio nacional enfrenta un intenso racionamiento eléctrico que en algunos casos se ha prolongado por hasta 12 horas diarias.