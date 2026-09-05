TOME PRECAUCIONES: Llegada de nueva onda tropical provocará lluvias intensas con descargas eléctricas este 5Sep

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó este sábado que habrá lluvias intensas en todo el territorio nacional durante la jornada de este 5 de septiembre de 2026.

El reporte oficial del organismo detalló que el día comienza con nubosidad y lloviznas en diversas regiones del país, las cuales ganarán intensidad después del mediodía y llegarán acompañadas de posibles descargas eléctricas.

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El pronóstico del Inameh atribuye estas precipitaciones al paso de la onda tropical 46 sobre la geografía nacional. Este fenómeno meteorológico se encuentra interactuando directamente con la Zona de Convergencia Intertropical y recibe un impulso adicional debido al efecto de una vaguada en la altura, así como al calentamiento diario.

Para el período de la tarde y la noche, el desarrollo de la cobertura nubosa originará chubascos en los estados Bolívar, Amazonas, Nororiente, Región Central, Llanos Centrales, Centro Occidente, los Andes y Zulia. Durante la mañana, las lluvias de intensidad moderada afectarán de forma específica a sectores del estado Zulia, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Apure, Barinas y la cordillera andina.

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CLIMA PARA CARACAS, SEGÚN INAMEH

En lo que respecta a la Gran Caracas, integrada por el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, las lloviznas de carácter disperso se presentan desde la madrugada hasta horas de la mañana.

Posteriormente, en el transcurso de la tarde y la noche, las lluvias pasarán a ser de intensidad variable. La zona registrará vientos que avanzan a una velocidad de 15 kilómetros por hora y temperaturas generales situadas entre los 17 y 34 °C.

En el apartado de las temperaturas extremas, los valores más elevados de la jornada alcanzarán los 38 °C en ciudades como Maracaibo y San Fernando de Apure. En sentido opuesto, las áreas de montaña reportarán las temperaturas mínimas más reducidas del día, ubicándose en 5 °C en el estado Mérida.