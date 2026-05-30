TOME PRECAUCIONES: Inameh prevé lluvias intensas y descargas eléctricas en gran parte de Venezuela este 30Mayo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó este sábado que la inestabilidad atmosférica producirá abundante nubosidad y lluvias en la mayor parte del territorio venezolano durante este 30 de mayo.

El organismo prevé que la intensidad del clima cambie drásticamente entre la mañana y la noche. Un cielo parcialmente cubierto predomina durante las primeras horas del día, el cual genera precipitaciones dispersas en las zonas del este, el sur y la región de los Andes.

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La situación meteorológica cambiará por la tarde y la noche, cuando el Inameh contempla un incremento notable de las nubes y lluvias mucho más intensas. Estas precipitaciones llegarán acompañadas de actividad eléctrica en regiones específicas del país. El organismo concentra este pronóstico de nubosidad y precipitaciones de intensidad variable principalmente en la Región Sur (que abarca los estados Amazonas y Bolívar) y en el estado Monagas.

Las lluvias y las nubes densas afectarán también al estado Sucre, al estado Zulia, a la región de Delta Amacuro, a los Llanos Occidentales (que comprenden Apure, Barinas y Portuguesa) y a los Andes (que abarcan Trujillo, Mérida y Táchira). En contraste con este panorama, las regiones central y oriental mantienen condiciones de poca nubosidad a cielos parcialmente nublados durante el día, acompañadas de una baja probabilidad de lluvias significativas.

CLIMA PARA CARACAS Y EL INGRESO DE ONDA TROPICAL

La Gran Caracas, que comprende el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, amanece con un cielo nublado y presenta una baja probabilidad de lluvias ligeras en las zonas de montaña. En ese sentido, el Inameh estima que el resto de la jornada transcurrirá con nubosidad parcial y momentos despejados. Además, la velocidad de los vientos del este alcanzará los veinte kilómetros por hora en toda la región capitalina durante el sábado.

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El termómetro registrará variaciones importantes en la capital del país, donde las temperaturas oscilan entre una mínima de diecinueve grados y una máxima estimada de 32°. El reporte oficial destaca simultáneamente altas temperaturas en las ciudades de Coro, San Fernando y San Carlos, localidades donde los termómetros alcanzan 38° y 37°.

Asimismo, las zonas montañosas de Mérida registrarán los valores más bajos, con una temperatura mínima de 6° durante la madrugada.

Finalmente, el Inameh advirtió sobre el ingreso de la onda tropical 7 por la Guayana Esequiba. Esto traerá más precipitaciones en regiones como Zulia, Guárico, Los Andes, Delta Amacuro, Bolívar y Llanos Occidentales.