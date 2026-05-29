¿Cómo puedes proteger tus equipos eléctricos durante los bajones? Esto dice un experto

El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de las Industrias de la Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración (Venacor), Carlos Masiá, brindó varios consejos para proteger los equipos eléctricos durante las fluctuaciones eléctricas.

La crisis eléctrica se ha acrecentado en las últimas semanas y algunas ciudades sufren cortes por varias horas. En medio de esta situación, las computadoras, refrigeradores, aires acondicionados, televisores y demás electrodomésticos están expuestos.

«En general, todos los equipos que consumen electricidad son vulnerables, absolutamente todos», expuso Masiá a Caraota Digital. Igualmente, precisó que las tecnologías más recientes tienen mayor riesgo a dañarse.

Producto de los picos y bajadas de fluctuación, las tarjetas electrónicas de algunos equipos están más vulnerables. «Todos en general son vulnerables, pero algunos que tienen más electrónica quizás están más expuestos», acotó.

LOS CONSEJOS DE MASIÁ

Masiá explicó que hay varias formas para cuidar los equipos y disminuir el consumo. «Lo más recomendable es utilizar protectores eléctricos, que son muy comunes en nuestro país desde hace muchos años», agregó.

«Estos equipos lo que hacen es que cuando hay una bajada o una subida de tensión ellos simplemente controlan el cuándo y cómo se enciende el equipo cuando vuelve la energía, para que no hayan esos golpes tan fuertes que puedan afectar los motores», señaló Masiá.

El gremialista indicó que en Venezuela «hay un mercado muy grande» de protectores eléctricos. Tomando en «cuenta la situación del Sistema Eléctrico Nacional y los problemas de tensión», se convierten en productos necesarios en los hogares.

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Por otra parte, Masiá recomendó «generar conciencia sobre el uso de aire acondicionado». En tal sentido, consideró que no hay necesidad de tenerlo a «temperatura tan fría» y exhortó a mantenerlo, aproximadamente a 23° C.

Masía también instó a «incorporar equipos que tengan tecnologías que reduzcan el consumo energético» en los hogares. En medio de la crisis eléctrica, el gremialista concluyó que «el llamado es a la conciencia en el uso de este tipo de artefactos».