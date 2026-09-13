Tome precauciones: Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en gran parte del país para la tarde de este 13Sep

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para la tarde de este domingo 13 de septiembre se prevé un aumento paulatino de las lluvias y descargas eléctricas en varias regiones del país.

Durante la mañana, el pronóstico señala un cielo parcialmente nublado con zonas despejadas, aunque en áreas de Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, los Andes y Zulia se esperan mantos nubosos que dejarán lluvias, chubascos y posibles descargas eléctricas. De igual forma, en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Miranda, La Guaira y el este de Falcón podrían registrarse lloviznas débiles y dispersas.

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Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el organismo meteorológico prevé que la cobertura de nubes aumente de forma considerable, lo que provocará precipitaciones de intensidad variable con tormentas eléctricas en buena parte del territorio nacional. Se estima que estas lluvias sean más frecuentes e intensas en las regiones Central, Llanera, los Andes, Zulia, Amazonas y Bolívar.

Para la Gran Caracas —Distrito Capital, Miranda y La Guaira— se aguarda nubosidad fragmentada con lloviznas tempranas en zonas montañosas y el este del área metropolitana. Después del mediodía se espera un incremento en las nubes, generando lluvias que se volverán más intensas y seguidas al caer la tarde.

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Por su parte, el meteorólogo Luis Vargas precisó que la interacción entre la Zona de Convergencia Intertropical, la Vaguada Monzónica y una vaguada en la alta troposfera serán las que provoquen un clima inestable.

Entre tanto, el reporte del Inameh también menciona que la jornada mantendrá altas temperaturas que alcanzarán picos de 39 °C en estados como Zulia, Falcón, Amazonas, Bolívar, Guárico y Barinas, acompañadas por presencia leve de polvo sahariano en el norte y oriente del país, mientras que Caracas registrará valores entre los 17 °C y 30 °C.