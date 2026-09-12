ATENCIÓN: Estas son las nuevas vacantes laborales que abrió la embajada de EEUU en Caracas

La embajada de Estados Unidos en Caracas anunció este sábado 12 de septiembre la apertura de varias vacantes de empleo para las personas que deseen integrarse a su equipo de trabajo.

La oferta laboral abarca puestos en diferentes áreas de la representación diplomática. Según la información compartida por la sede oficial a través de sus redes y canales digitales, todo el proceso de recepción de documentos y postulación se hará únicamente por internet.

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Dentro de los cargos que están buscando cubrir en esta oportunidad se encuentran los siguientes:

Asistente de Servicios a Ciudadanos Americanos.

Administrador de Sistemas en Atención al Usuario.

Administrador de Sistemas en Infraestructura.

ASÍ ES EL PROCESO DE POSTULACIÓN

Las personas interesadas en concursar por alguna de las vacantes tienen que enviar su solicitud por medio del sistema ERA (Electronic Recruitment Application), la plataforma oficial de reclutamiento de la Embajada estadounidense.

Para poder enviar la candidatura correctamente, cada participante debe registrarse en el portal y llenar su perfil personal por completo, alcanzando el 100 % de la información pedida, ya que es un paso obligatorio para que la solicitud sea tomada en cuenta.

La sede diplomática recordó que los detalles sobre la experiencia requerida, las funciones de cada puesto y los pasos a seguir están publicados en su página web oficial dentro de la sección de oportunidades de empleo.

Anteriormente, la embajada ha abierto vacantes para profesionales que aspiren a poder trabajar de la mano con la diplomacia norteamericana. Por ejemplo, ofrecieron puestos de especialista en Recursos Humanos, investigador de seguridad, mecánico de mantenimiento, entre otros.