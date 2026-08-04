¿Tomas pastillas para hipertensión? Encontraron un lote falsificado a la venta, así lo puedes detectar

Alicia Pinedo, presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacia (Cavefar), alertó sobre la detección de unidades falsificadas de medicamentos para la hipertensión.

La experta explicó que la falsificación se hizo del medicamento Cander de 16 mg (Candesartán Cilexetilo), específicamente el lote 00768, que no figura en los registros de producción de Laboratorios Valmor.

«Los ilícitos farmacéuticos son mucho más graves porque están incidiendo en la salud de la población de manera inescrupulosa», comentó en entrevista para Unión Radio.

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«Nosotros permanentemente decimos que las personas compren en farmacias que conozcan, que tengan un farmacéutico al frente, farmacias confiables, porque probablemente hay alguna farmacia que no está dentro de la red del Ministerio o alguna droguería que por amistad o cercanía fue con algún establecimiento y le ofreció algún producto y si no está registrado en el Ministerio es muy peligroso», indicó.

Asimismo, destacó que se trata de un problema de vieja data que no se ha podido erradicar. «No es primera vez, desde los años 2000 ya era muy grave de forma global este problema. Existen laboratorios destinados a ser ilícitos, donde el empaque es idéntico».

Para finalizar, advirtió de los peligros que implica tomar estas medicinas falsas, sobre todo en temas como la hipertensión. «En este caso no tiene el principio activo, a lo mejor lo que tiene es talco, cal, hasta pintura de ponerle a la calle se detectó una vez».