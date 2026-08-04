La advertencia de Inameh sobre los efectos históricos que tendrá el fenómeno El Niño en el país

Reidy Zambrano, presidente del Inameh, advirtió que con el fenómeno de El Niño esperan que este año se rompan los récords históricos de temperaturas en el país.

«El Niño está presente desde el mes de junio y su evolución ha sido extraordinaria en temperaturas. Estamos estimando para el trimestre agosto, septiembre, octubre que se fortalezca, que se intensifique, y para el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre de este año, tenga una intensidad muy fuerte, batiendo los récords históricos que lleva la Organización Mundial de Meteorología», comentó en entrevista para VTV.

«En nuestro país, no estamos alejados de esta situación mundial. Desde los años 80 cada década ha sido más caliente que la anterior. Cada año se ha batido récords de temperatura. Con la presencia del fenómeno El Niño tiende a incrementar esta situación», explicó Zambrano.

En este sentido, destacó que hay que estar preparados para lo que viene después del periodo de lluvias. «Todos los modelos estadísticos y dinámicos estiman que será muy fuerte. Venezuela es muy particular porque nosotros somos un país que no tenemos estaciones. Tenemos dos periodos, un periodo lluvioso desde abril, que para la fecha está posicionado en todo el país. Nosotros en el país estimamos que pasen por el país entre 41 y 46 ondas tropicales. El día de hoy salió la onda 33, ya tenemos la 34 y 35 formadas».

«El fenómeno El Niño en nuestro país tiende a disminuir las precipitaciones y aumentar las temperaturas. Coincide con el periodo seco, que va desde noviembre hasta abril. Es muy importante hacer un monitoreo de los incendios forestales», concluyó.