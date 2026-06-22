Toma tus previsiones: Estos serán los dos próximos feriados bancarios en el país

El próximo miércoles, 24 de junio, el sistema bancario venezolano no prestará atención al público, debido al feriado nacional por la conmemoración de la Batalla de Carabobo establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Durante el feriado bancario las agencias y taquillas de las instituciones financieras permanecerán cerradas. Por lo cual, no podrá ser posible realizar trámites administrativos en las mismas o retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos que estén dentro de las agencias.

Sin embargo, los clientes podrán realizar la mayoría de sus operaciones mediante los canales electrónicos habilitados por cada banco. Esto incluye transferencias electrónicas, pago móvil, pago de servicios, consultas de cuentas, entre otras.

Por otra parte, cabe destacar que el próximo feriado durante este mes de junio se realizará el lunes 29, día de San Pedro y San Pablo. Con respecto al feriado del 5 de julio no se ejecutará por caer el fin de semana.

A continuación el resto de feriados bancarios en lo que queda de año: