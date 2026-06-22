Toma tus previsiones: Estos serán los dos próximos feriados bancarios en el país

El próximo miércoles, 24 de junio, el sistema bancario venezolano no prestará atención al público, debido al feriado nacional por la conmemoración de la Batalla de Carabobo establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).
Durante el feriado bancario las agencias y taquillas de las instituciones financieras permanecerán cerradas. Por lo cual, no podrá ser posible realizar trámites administrativos en las mismas o retirar dinero en efectivo de los cajeros automáticos que estén dentro de las agencias.
Sin embargo, los clientes podrán realizar la mayoría de sus operaciones mediante los canales electrónicos habilitados por cada banco. Esto incluye transferencias electrónicas, pago móvil, pago de servicios, consultas de cuentas, entre otras.
LEA TAMBIÉN: «SE RENOVÓ LA FE»: FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS PUDIERON ABRAZAR A SUS SERES QUERIDOS EN EL RODEO TRAS MÁS DE DOS AÑOS
Por otra parte, cabe destacar que el próximo feriado durante este mes de junio se realizará el lunes 29, día de San Pedro y San Pablo. Con respecto al feriado del 5 de julio no se ejecutará por caer el fin de semana.
A continuación el resto de feriados bancarios en lo que queda de año:
- Viernes 24 de julio: Natalicio del Libertador (Feriado Nacional)
- Sábado 15 de agosto: Asunción de Nuestra Señora (No se ejecuta por ser fin de semana)
- Viernes 11 de septiembre: Día de la Virgen de Coromoto, Patrona de Venezuela (Lunes 14 de septiembre)
- Lunes 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena
- Lunes 26 de octubre: Día de San José Gregorio Hernández (Feriado Bancario)
- Domingo 1º de noviembre: Día de Todos los Santos (No se ejecuta por ser fin de semana)
- Miércoles 18 de noviembre: Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (Lunes 23 de noviembre)
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (Lunes 14 de diciembre)
- Jueves 24 de diciembre Noche Buena (Feriado Nacional)
- Viernes 25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor (Feriado Nacional)
- Jueves 31 de diciembre: Fin de Año (Feriado Nacional)