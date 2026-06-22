«Se renovó la fe»: Familiares de presos políticos pudieron abrazar a sus seres queridos en El Rodeo tras más de dos años

Familiares de los presos políticos pudieron visitar a sus seres queridos en la cárcel de El Rodeo I y abrazarlos después de mucho tiempo.

Vale recordar que en esta cárcel esta práctica estaba prohibida y solo se veían a través de un vidrio.

«Gracias a Dios que no nos desampara, que nos fortalece. En medio de tanto dolor que transitamos como familia y a 165 días de espera de los nuestros, debemos dar gracias que pudimos abrazarlos, que están vivos, que están resistiendo con dignidad», indicó Andreína Baduel desde una vigilia a las afueras de El Rodeo.

Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Adolfo Baduel, también expresó que la fe quedó renovada después de que les permitieran abrazar a sus familiares. Recordando que en El Rodeo I esta práctica estaba prohibida y solo se veían a través de un vidrio.… pic.twitter.com/tdFWJ9yt9K — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 22, 2026

En ese sentido, la hermana del preso político Josnars Baduel, afirmó que «se renovó la fe y la esperanza para ellos y para nosotros, porque muchas familias teníamos más de dos años sin poder darle un abrazo a los nuestros».

«Estas son las pequeñas victorias que nos ratifican que el camino que hemos transitado y la denuncia oportuna nos hace tener estos resultados y nos dará más temprano que tarde la libertad de los nuestros», dijo. Destacó que seguirán exigiendo justicia por sus familiares.

Por otra parte, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, expresó lo que significó abrazar a su hermano después de tanto tiempo.

«Solo Dios sabe cuántas veces lo pedí y la necesidad que yo tenía de ese abrazo. Es el tiempo sin tenerlo en casa, el tiempo de lucha por sus derechos y por las injusticias que mi hermano ha vivido. Fue el resultado de perseverar, de creer y confiar en Dios porque este día fue inesperado. Abracé a mi hermano y llegará el día de que nuestros familiares estarán afuera», expresó.