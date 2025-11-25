Venezuela

«Todos los días están conspirando»: Maduro dice que están ocurriendo «cosas más grandes» en el país y se están investigando

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Maduro

Nicolás Maduro reveló este lunes que se están llevando a cabo operativos de seguridad contra las bandas armadas del país, de los cuales el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofrecerá más detalles en las próximas horas.

Maduro comentó esto durante su programa televisivo, en el que mencionó la muerte de alias Bombillo, un integrante de la banda de Wilexis. «Cuando vi a Diosdado hace un ratico, me informó de otras cosas parecidas a esta, pero más grandes, que están ocurriendo a esta hora», adelantó.

Leer Más

Fiscal confirmó allanamiento a Álvaro Pulido, socio de Álex Saab
Dólar oficial cerró la semana con importante subida, el euro también está en alza
EN FOTOS: Maya llegó a los 15 años, así se ve la hija de la recordada Mónica Spear

En ese sentido, aseguró que los operativos de seguridad no se detienen. «Mosca, el verdadero guerrero no duerme. Lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia», sentenció.

«El pueblo es la mayor garantía de la seguridad. Anoche, ¿verdad, Cilita? Nos llegó una información que ya está en plena investigación, porque todos los días están conspirando, y a la derecha criminal, sayonista, solo le queda el sabotaje, la violencia, el crimen, pero no han podido ni podrán», dijo.

LEA TAMBIÉN: LUIS PECHE EXIGE CLARIDAD A PETRO TRAS SEIS SEMANAS DEL ATENTADO: «NO HAY NADA»

Por otra parte, Maduro volvió a vincular a las bandas criminales de Petare, específicamente la de Wilexis, con supuestos planes del «imperio estadounidense» y el expresidente colombiano Iván Duque para distraer a las fuerzas policiales durante la fallida Operación Gedeón en 2020.

«Todas esas bandas criminales estaban amamantando de la ubre de Uribe», comentó, al tiempo que afirmó que los tiroteos en los barrios eran una «cobertura armada» coordinada desde los Estados Unidos.

«Hoy Caracas es una de las ciudades más seguras de la región», concluyó atribuyendo esto a los Cuadrantes de Paz y a la actuación del Sebin y la PNB.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Miss
Otro escándalo sacude al concurso: Presidente del Miss Universo reveló ¿la verdadera razón? por la que no ganó Costa de Marfil
Caraota Show
MISS UNIVERSO|MISS UNIVERSO|MU
Justicia tailandesa emite una orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo
Caraota Show
EN FOTOS: Aviones militares de EEUU sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo
EEUU