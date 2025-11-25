«Todos los días están conspirando»: Maduro dice que están ocurriendo «cosas más grandes» en el país y se están investigando

Nicolás Maduro reveló este lunes que se están llevando a cabo operativos de seguridad contra las bandas armadas del país, de los cuales el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ofrecerá más detalles en las próximas horas.

Maduro comentó esto durante su programa televisivo, en el que mencionó la muerte de alias Bombillo, un integrante de la banda de Wilexis. «Cuando vi a Diosdado hace un ratico, me informó de otras cosas parecidas a esta, pero más grandes, que están ocurriendo a esta hora», adelantó.

En ese sentido, aseguró que los operativos de seguridad no se detienen. «Mosca, el verdadero guerrero no duerme. Lo que hace es vigilia. Cuando uno cierra los ojos, lo que está es en vigilia», sentenció.

«El pueblo es la mayor garantía de la seguridad. Anoche, ¿verdad, Cilita? Nos llegó una información que ya está en plena investigación, porque todos los días están conspirando, y a la derecha criminal, sayonista, solo le queda el sabotaje, la violencia, el crimen, pero no han podido ni podrán», dijo.

Presidente Nicolás Maduro reconoció el trabajo de todos los cuerpos de seguridad del país en su lucha para combatir a las bandas criminales. Informó que próximamente el Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, se dirigirá al país para

Por otra parte, Maduro volvió a vincular a las bandas criminales de Petare, específicamente la de Wilexis, con supuestos planes del «imperio estadounidense» y el expresidente colombiano Iván Duque para distraer a las fuerzas policiales durante la fallida Operación Gedeón en 2020.

«Todas esas bandas criminales estaban amamantando de la ubre de Uribe», comentó, al tiempo que afirmó que los tiroteos en los barrios eran una «cobertura armada» coordinada desde los Estados Unidos.

«Hoy Caracas es una de las ciudades más seguras de la región», concluyó atribuyendo esto a los Cuadrantes de Paz y a la actuación del Sebin y la PNB.