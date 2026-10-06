Todo lo que debe saber sobre el consejo de revisión de credenciales de postulados al TSJ

El diputado a la Asamblea Nacional 2015 e integrante de la mesa de diálogo, Jorge Millán, señaló que el consejo de revisión de credenciales de postulados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) será una «instancia espejo» del comité de postulaciones judiciales.

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, sostuvo que el objetivo es «verificar y garantizar que se cumplan los requisitos constitucionales».

«La mesa designó un consejo de revisión que funciona como un órgano de apoyo a la mesa de diálogo y que es una instancia espejo de la comisión de postulaciones para verificar y garantizar que se cumplan los requisitos constitucionales. Así como que se genere un baremo adecuado y que el proceso de revisión de candidatos sea un proceso idóneo para proveer candidatos a magistrados imparciales, preparados y con las capacidades requeridas para cada una de las salas», comentó.

Destacó que los representantes de la AN 2015 iniciaron desde la mesa de fortalecimiento un proceso de consulta con los sectores que se involucran en el área de la justicia venezolana para elegir los candidatos para este consejo.

«Ese proceso de consulta llevó a un proceso de selección y búsqueda de las personas más idóneas que tuvieran la disposición de participar en esa comisión de verificación. Luego hubo una discusión con los candidatos que reunían determinadas condiciones y eso arrojó los siete nombres que conoce el país y fueron anunciados al final del ciclo dos de la mesa de diálogo», dijo.

Vale recordar que los integrantes son Dra. Belén Ramírez Landaeta; Dr. Rogelio Pérez Perdomo; Dr. Bernardo Pulido Márquez; Dr. Silio Sánchez; Dra. Deyanira Nieves; Dr. Federico Fuenmayor; Dra. María Bernadoni Govea.

EL BAREMO

Acceso a la Justicia presentó un baremo para la selección de los candidatos para magistrados del TSJ. Ante esto, Millán acotó que «vamos a atender todas las opiniones».

«Este consejo de verificación y el comité de postulaciones debe analizar las propuestas que tiene la ciudadanía y las organizaciones que trabajan en el área de la justicia para desde allí construir un baremo que sea el más idóneo», apuntó.

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Además, resaltó que ese proceso debe iniciarse después que esté constituido plenamente el comité de postulaciones. «Junto al comité de verificación pueden iniciar el proceso de avance en el tema del baremo y por su puesto las opiniones, las ayudas y los aportes son bienvenidos», afirmó.

Sin embargo, indicó que no sabe si en noviembre podría estar listo el nuevo TSJ, aunque manifestó que «se hará todo lo posible para que sea lo más pronto posible».