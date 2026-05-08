«Todas son ilegales»: La recompensa que ofreció Rafael Lacava para quienes denuncien granjas de criptomonedas en Carabobo

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, ofreció una recompensa de $1.000 para las personas que denuncien la presencia de máquinas de minado de criptomonedas.

Lacava señaló que ha tenido que tomar esta acción ante la crisis eléctrica que está atravesando el país. En este sentido, precisó que para otorgar la recompensa la información debe estar certificada.

«En las investigaciones que se hacen no hemos logrado dar con o qué andamos buscando. La gobernación de Carabobo y yo hemos decidido en el caso de las criptomonedas ofrecer una recompensa en dinero por información que nos lleven a granjas de minería que están en el estado», dijo en un video subido a sus redes sociales.

«Cuando se compruebe que la información que se ha dado tiene veracidad yo voy a pagar 1.000 dólares por cada información que nos haga llegar a granjas de criptomonedas, a gente que esté minando en nuestro circuito», añadió.

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En este sentido, aseguró que no harán excepciones de ningún tipo. «Todas las máquinas de minería son ilegales. No hay autorización aquí para minar ni un bitcoin, en ninguna parte de Carabobo. Si usted quiere estar fuera de Carabobo eso es problema suyo, pero aquí máquina de criptomoneda que se consiga, máquina que yo decomiso y probablemente se aplique una sanción desde el punto de vista penal a nivel de la fiscalía, porque en esta situación en la que estamos el que esté minando es un delincuente».

«No podemos permitirlo en estos momentos. Al que me dé la información le pago $ 1.000; si da 10 informaciones son $10.000; si dan 100 informaciones son $100.000. Aquí me estoy comprometiendo», recalcó.

«Por otro lado anunció que realizarán una ‘gran compra’ de equipos que requiera Corpoelec en materia local», concluyó.