EN VIDEO: El heroico rescate de un delfín en las costas de Margarita, por este motivo no lo devolvieron al mar

Pescadores y miembros de la comunidad de Bahía de Pampatar llevaron a cabo el rescate de un delfín que había quedado varado en las costas de Margarita.

En un video divulgado en redes sociales, se puede ver el momento en el que toda la comunidad se coordinó para realizar el heroico rescate con ayuda de expertos de Waterland Mundo Marino. Sin embargo, tras la viralización del clip, muchas personas se preguntaron por qué no lo devolvieron al mar.

Ante todas estas incógnitas, Anne Margaret Mejía Egret, directora de Waterland, explicó en entrevista para Lo que está en Onda, que un delfín que busca la orilla suele manifestar una patología de base.

En este sentido, explicó que el delfín presenta un cuadro severo de deshidratación y desorientación.

La Bahía de Pampatar fue testigo de un acto de amor puro por la naturaleza. Este miércoles 6 de mayo, un delfín quedó varado y, sin dudarlo, la comunidad y nuestros valientes pescadores se convirtieron en sus guardianes. Gracias al trabajo en equipo de @waterlandmundomarino pic.twitter.com/F85UygD9cA — La Voz Del Margariteño (@lavozdelmargar1) May 7, 2026

LEA TAMBIÉN: LO QUE REVELÓ EL MINISTRO DE ENERGÍA SOBRE EL ALTO CONSUMO EN EL PAÍS Y LA ADVERTENCIA SOBRE LA MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS

«Tras su traslado a las instalaciones de cuidados intensivos, los exámenes médicos revelaron la presencia de una úlcera sangrante en su sistema gástrico. Esta condición suele producirse por períodos prolongados de inanición en mar abierto», comentó.

#8Mayo | Pescadores y miembros de la comunidad de Bahía de Pampatar llevaron a cabo el rescate de un delfín que había quedado varado en las costas de Margarita. Video: ecosocialismonuevaesparta_ve pic.twitter.com/B7avQpEOiZ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 8, 2026

Actualmente, el delfín sigue en el centro recibiendo atención médica y monitoreo las 24 horas del día, mientras se estabilizan sus órganos y recupera su peso ideal.

Waterland señaló que destina gran parte de sus ingresos al rescate y rehabilitación de fauna silvestre en Nueva Esparta, atendiendo actualmente a más de 160 ejemplares.