¿Tienes una propiedad en Misión Vivienda? Este es el nuevo plan lanzado por el Gobierno nacional

El gobierno nacional puso en marcha este martes un plan para entregar títulos de propiedad a las familias que habitan en urbanismos de Misión Vivienda. Este proceso comenzará en Caracas, pero se extendería por el resto del país.

El ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Márquez, encabezó una actividad desde la torre del organismo en Chacao, estado Miranda. En tal sentido, confirmó que este plan busca entregar el título de propiedad a las familias que hacen vida en estos urbanismos.

«Este proceso que iniciamos mañana representa un compromiso histórico con nuestro pueblo: que cada familia venezolana tenga en sus manos el título de propiedad de su vivienda», dijo Márquez en la presentación del Plan Nacional de Formación Estratégica.

Márquez subrayó que se entregarán los títulos de propiedad «con todas las garantías legales que ello implica». Sin embargo, no detalló cómo será el proceso para registrar la vivienda o entregar el documento.

MISIÓN VIVIENDA FUERA DE CARACAS

El ministro detalló que, en la primera fase del plan, se atenderá solo a familias que habiten en instalaciones de Misión Vivienda en Caracas. Luego pretenden extenderse «progresivamente» a más de 2.200 urbanismos distribuidos en todo el país.

«Debemos adentrarnos en el mundo de la tecnología para dar respuestas efectivas, rápidas y transparentes a nuestros usuarios. Este es un paso firme hacia la modernización de la gestión pública», detalló Márquez.

Según las autoridades, el proceso incorporará «sistemas tecnológicos vanguardistas» en el registro de propiedad de Misión Vivienda. Además del Ministerio, colaborarán «equipos multidisciplinarios encargados de la ejecución del proyecto».

El programa Misión Vivienda fue lanzando en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez. Aunque los beneficiarios sí reciben un documento de adjudicación, no cuentan con un título de propiedad regular, según la ONG Acceso a la Justicia.