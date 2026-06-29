Terror en La Guaira: Filtraron nuevo video de los terremotos del 24Jun, así se desplomó un edificio

En redes sociales filtraron nuevas imágenes de los devastadores terremotos que se registraron en La Guaira el pasado 24 de junio.

El video fue grabado por una cámara de seguridad desde el bowling de La Guaira precisamente a las 6:05 p.m.

En las imágenes se observa como la gente corre en medio del movimiento telúrico para resguardarse, sin embargo, caen al piso por la fuerza del terremoto.

Además, al fondo se observa que el edificio se desploma en cuestión de segundos.

#29Jun | Filtran nuevo video desde el bowling de La Guaira en Caraballeda, durante los fuertes terremotos que sacudieron el lugar y causó el desplome de varios edificios el pasado #24Jun. Cortesía pic.twitter.com/bA3dWVqUFo — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 29, 2026

EL BALANCE DE LOS TERREMOTOS

Vale recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio este domingo un nuevo balance de fallecidos por los terremotos, cuya cifra subió a 1.450 personas sin vida, 20 decesos más que el día sábado, cuando se reportaron 1.430.

En un balance dado a conocer en VTV, Rodríguez reconoció que el país enfrenta «horas críticas y cruciales» para hallar sobrevivientes bajo las ruinas.

También para levantar campamentos temporales con el fin de albergar familias que quedaron sin hogar. O que todavía no pueden regresar a su propiedad por motivos de seguridad.

El alto funcionario también dio cuenta de 3.150 heridos y 12.721 personas damnificadas. Además, 774 edificios sufrieron afectaciones, de los cuales 189 enfrentaron un colapso total y el resto algún tipo de daño.