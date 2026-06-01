Terminaron los trabajos de reparación de la tubería en Baruta: ¿Cuándo llegará el agua?

El alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Darwin González, informó que este lunes culminó con éxito los trabajos de reparación de la rotura de la tubería de 72 pulgadas en el boulevard de El Cafetal luego de la avería que se originó la semana pasada.

«Quiero anunciarles que los trabajos de la reparación de la rotura del tubo de 72 pulgadas ha culminado exitosamente. No solamente se hizo la reparación, también se hizo un reforzamiento. ¿Qué es lo importante ahora? Que todas aquellas zonas que se cumpla el ciclo el día lunes les debe ir llegando el agua paulatinamente a medida de que la tubería se vaya presurizando», informó González en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

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«Ahora viene la parte de la alcaldía que es restituir la vialidad. Todavía falta colocar la plancha que es lo que permite entrar a la tubería subterráneamente para las reparaciones. La parte que hay que reparar como tal no es muy grande, si tenemos asfalto el día de hoy lo vamos a estar colocando. Si no hubiese el asfaltado hoy, de seguro el día de mañana», agregó.

De igual forma, detalló que en las próximas horas culminará la contingencia en cuanto a la vialidad. «Ahora hay un tema de PoliBaruta voy a dar las instrucciones para ver si podemos eliminar el canal de contraflujo para restituir la vialidad».