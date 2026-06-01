Jacqueline Faría confirmó el aumento de pasaje desde este 1JUN y dijo por cuánto tiempo estará vigente la nueva tarifa

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, ratificó que este 1 de junio aumentará la tarifa del transporte público a 140 bolívares. Se trata de un incremento equivalente a 25 centavos de dólar.

“Hemos decretado un exhorto, va a salir en Gaceta el día 1 de junio, a que la tarifa máxima del transporte urbano sea de 140 bolívares. Eso durante todo el mes de junio y julio. Todos esos dos meses la tarifa va a ser de 140”, dijo desde el estado Lara.

El acuerdo para aumentar la tarifa se concretó desde el 21 de mayo. Ese día, dirigentes gremiales del sector del transporte público en Caracas y el Ministerio convinieron el incremento que desde este mes de junio se indexará al precio del dólar.

Según los transportistas, tal como dijo la ministra, los 140 bolívares solo estarán vigentes durante dos meses. Luego, la tarifa volverá a incrementarse, igualmente a 0,25 dólares.

La semana pasada, William Alexis Moreno, presidente de la Asociación de Conductores Choferes del Sur de la cota 905 en Caracas, afirmó que lo decidido no era lo que esperaban. Pero, finalmente el gremio se comprometió a acatar la medida.

“No es lo que nosotros esperábamos, no es realmente lo que nosotros estábamos exigiendo. Estábamos exigiendo un costo de 0,50 de dólar para poder cubrir las necesidades”, acotó.

Este reajuste ha generado amplia polémica ciudadana debido a que el monto del pasaje individual supera por primera vez el salario mínimo mensual legal de Venezuela, el cual se mantiene en 130 bolívares. Además, este sería el tercer aumento del pasaje este año.

Por su parte, José Luis Trocel, coordinador del Comité Intergremial del Transporte, declaró el 22 de mayo a Caraota Digital que esperan que se tomen otras medidas para beneficiar a los usuarios.

“Hay otras decisiones que nos dio a conocer la presidenta sobre que se les dará un bono a los estudiantes, tercera edad y discapacitados. Eso lo va a asumir como corresponde el Estado, nosotros estamos esperando para ver cuál será ese bono y una vez que tengamos respuestas de eso vamos a evaluar”, señaló.