«Tenemos un plan para ir a la Embajada de EEUU», dice dirigente sindical sobre marcha para el 16Abr

Arnaldo Méndez, dirigente de la Coalición Sindical, informó este jueves que las movilizaciones se mantendrán en el país para exigir salarios dignos.

En ese sentido, sostuvo que la próxima convocatoria está prevista para el 16 de abril.

«Las movilizaciones van a seguir por supuesto, para el 16 de abril tenemos un plan para ir a la Embajada de Estados Unidos en Caracas», dijo desde la marcha en Caracas.

#9Abr | «Las movilizaciones van a seguir, no nos detenemos aquí. Para el 16 (de abril) tenemos un plan para ir hasta la embajada americana», Arnaldo Méndez, dirigente de la Coalición Sindical. Video: Cortesía pic.twitter.com/UOh300HJyo — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 9, 2026

LA MARCHA EN CARACAS

Este jueves los trabajadores intentaron llegar al palacio de Miraflores en el oeste de Caracas, sin embargo, un fuerte cerco de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bloqueó y dispersó con gas pimienta a cientos de trabajadores.

Los sindicalistas forzaron su paso entre los funcionarios policiales en al menos ocho ocasiones desde su punto de salida. Incluso llegaron hasta la Plaza El Venezolano en el centro de Caracas, pero se encontraron con otro bloqueo policial reforzado que les impidió continuar.

En este último punto, la PNB roció gas pimienta a los manifestantes que forcejearon para intentar romper el cerco, reseñó EFE.