Temperaturas altas y pocas lluvias: revelan los efectos del fenómeno ‘El Niño’ sobre el país

El fenómeno El Niño llegará a Venezuela entre agosto y septiembre, causando un descenso en la cantidad de lluvias y un importante incremento de las temperaturas, de acuerdo al meteorólogo Luis Vargas.

El especialista explicó este lunes que el fenómeno será «fuerte» en estos dos meses. Según los datos manejados por Vargas, El Niño generará un «déficit de las precipitaciones y un incremento significativo de las temperaturas».

«Apenas estamos viendo el inicio de El Niño y esos efectos mayores se pudieran estar viendo entonces para esos meses, entre agosto y septiembre, a partir de allí», detalló el especialista en el programa Al Instante.

Vargas aseveró que El Niño será «muy fuerte» en este año. Incluso, cree que pudiera superar los niveles de «intensificación» registrados en la temporada entre 2015 y 2016.

«Apenas arrancó en mayo y ya está en intensidad moderada. Esto es a millón la forma en como se está calentando las aguas del Pacífico oriental ecuatoriano», detalló Vargas.

CONSECUENCIAS DE EL NIÑO

Una vez alertó que El Niño será extraordinario entre agosto y septiembre, Vargas explicó que tendrá importantes consecuencias concretas, como pueden ser siembras tardías en los campos por la falta de lluvias y un incremento de temperaturas a nivel nacional.

Luego de que concluya El Niño, en noviembre comenzará el periodo seco, que se extenderá hasta abril del próximo año. Esta temporada podría ser «bastante intensa» y provocar «sequías» en algunas regiones.

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El Niño está relacionado con el aumento de las temperaturas en el océano Pacífico oriental, a nivel del Ecuador. Se suele presentar erráticamente y causa estragos en la zona intertropical, llegando a modificar la temporada de lluvias y huracanes.