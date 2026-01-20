Teleférico de Mérida cerró sus puertas por «mantenimiento mayor»

El Sistema de Teleférico Mukumbarí, conocido popularmente como Teleférico de Mérida, se mantendrá cerrado durante casi un mes, mientras que las autoridades avanzan en un «mantenimiento mayor» de las instalaciones.

En una publicación compartida por el Ministerio de Turismo y Venezolana de Teleféricos (Ventel), el Teleférico de Mérida informó de la suspensión de sus operaciones. La medida entró en vigor este lunes, 19 de enero.

«Informamos a toda la colectividad que el Sistema de Teleféricos Mukumbarí iniciará la primera etapa programada de mantenimiento mayor de 4.º y 5.º nivel», informaron en sus cuentas de Instagram.

El teleférico se mantendrá cerrado hasta el 12 de febrero, poco antes de las fechas turísticas de Carnavales. Cabe destacar que la interrupción del servicio abarca todo el sistema, desde la estación Barinitas hasta Pico Espejo.

MANTENIMIENTO DEL TELEFÉRICO

Las autoridades precisaron que el teleférico permanecerá cerrado por varias semanas por la necesidad de hacer mantenimiento. La primera etapa requiere de trabajos técnicos especializados que obligan a suspender las operaciones.

«Este proceso técnico especializado es fundamental para seguir garantizando los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y excelencia que nos caracterizan», detalló el comunicado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUERTES BAJONES ELÉCTRICOS SE REGISTRARON ESTE 20ENE EN CARACAS Y VARIOS ESTADOS DEL PAÍS

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sistema de Teleféricos Mukumbarí (@stmukumbari_ve)



El teleférico subrayó que estos trabajos son «indispensables para garantizar la máxima seguridad» en el sistema. Así pues, esperan preservar la «confiabilidad, funcionalidad y excelencia».

A mediados de enero del año pasado, las instalaciones pasaron por una «parada comercial debido a trabajos de mantenimiento electromecánico de postemporada». Durante 2024, también cerró en varias ocasiones para hacer trabajos en el teleférico.