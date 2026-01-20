Fuertes bajones eléctricos se registraron este 20Ene en Caracas y varios estados del país

Dos fuertes bajones eléctricos golpearon la Gran Caracas en la tarde de este martes, 20 de enero. Las intensas fluctuaciones también afectaron otras ciudades y estados del país, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales.

Los internautas indicaron que se trató de dos bajones seguidos, siendo la última fluctuación la más intensa. En tal sentido, algunos equipos eléctricos se apagaron por unos segundos, parpadearon las luces de los hogares o fallaron algunos semáforos.

La primera fluctuación ocurrió poco antes de las 3 de la tarde y el segundo unos minutos después, afectando desde Caracas hasta el estado Zulia. Los bajones impactaron a los municipios capitalinos de Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao.

Desde otros puntos también reportaron los bajones: Apure, Zulia, Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Sucre, La Guaira, Nueva Esparta, Portuguesa, Mérida, Táchira, Trujillo, Aragua, Miranda, Lara, Falcón y Barinas.

CORPOELEC SOBRE LOS BAJONES

Hasta las 3:30 de la tarde, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país, de acuerdo a numerosas denuncias e informes especializados. A pesar de que la situación ha mejorado en el último par de años, la problemática prevalece.

Especialistas han alertado sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que debe haber mejoras en mantenimiento e inversión.

Los bajones ocurrieron unos días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una reforma legislativa para «actualizar y mejorar» el SEN, «tanto en generación, como en transmisión y distribución».