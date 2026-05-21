Teleférico de Mérida cerró nuevamente sus instalaciones, esto anunciaron en redes sociales

El Sistema de Teleférico Mukumbarí, conocido popularmente como Teleférico de Mérida, se mantendrá cerrado temporalmente, según informó el miércoles la estatal Venezolana de Teleféricos (Ventel).

El organismo explicó en un comunicado que el popular teleférico merideño tendrá que cerrar sus puertas. A diferencia de otros anuncios de este tipo, Ventel no precisó cuándo volverá a ofrecer servicio.

«Se informa a la colectividad la suspensión temporal del servicio al público en el Sistema de Teleférico Mukumbarí», indicó el comunicado de Ventel, también compartido por el Ministerio de Turismo y la cuenta del Teleférico de Mérida.

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Ventel no brindó detalles sobre las causas del cierre, de manera que se desconoce si se trata de una falla en el sistema o mantenimiento. «Informaremos oportunamente la fecha de reactivación del servicio a través de nuestras cuentas oficiales», añadió.

EL TELEFÉRICO ABRIÓ HACE UNAS SEMANAS

El inesperado cierre tomó por sorpresa a la ciudadanía merideña y a los turistas en la entidad. Esto se debe a que el Teleférico de Mérida reinició sus operaciones el pasado 7 de mayo, tras permanecer varias semanas cerrado por mantenimiento.

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, dijo en su momento que se realizó «la instalación de sistemas de retención, sustitución y empalme del nuevo cable, ajustes mecánicos y pruebas funcionales integrales para verificar el correcto funcionamiento del sistema».

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Cabe recordar que la entrada general para el Teleférico de Mérida tiene un costo de 20 dólares, mientras que los extranjeros deben pagar 40. Para niños de 3 a 12 años y personas de tercera edad el boleto es de 15 dólares.